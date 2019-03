Chualar aig coinneamh fiosrachaidh mu chidhe Àrmadail san Eilean Sgitheanach gur e a' leasachadh a' chidhe a th'ann an-dràsta as coltaiche, seach a bhith a' togail fear às ùr ann an àite eile.

Tha co-chomairle ga dhèanamh às leth CMAL an-dràsta mu chidhichean Àrmadail agus Mhalaig leis an amas an dèanamh nas freagarraiche do bhàtaichean-aiseig ùra ChalMac agus soithichean eile.

Tha tuilleadh aig Alasdair MacLeòid.