Uill, bha latha mòr eile ann an Westminster an-diugh.

B'e seo an latha a bha còir aig an Rìoghachd Aonaichte an EU fhàgail - an àite sin bhòt buill-phàrlamaid an aghaidh Aonta Dealachaidh Theresa May airson an treas turas.

Tha am fear-naidheachd Aonghas Dòmhnallach air a bhith a' trusadh bheachdan luchd-bhòtaidh anns na Hearadh.