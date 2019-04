Fear air fhìor dhroch leòn ann an tubaist rathaid

Image copyright Andrew Smith

Chaidh fireannach fhìor dhroch ghoirteachadh an dèidh tubaist rathaid anns nach robh ach an càr aige fhèin an sàs air a' Ghàidhealtachd.

Thachair e air an A853 faisg air Gairbh mu 17:45 Diluain.

Chaidh an carbad far an rathaid agus bhuail e ann an creagan ann an allt.

Bha an rathad dùinte eadar Gairbh agus crois-rathaid A' Bhràighe Mhòir.

Thuirt Poileas Alba gun deach an duine a chaidh a leòn a thoirt a dh'Ospadal an Rathaig Mhòir ann an Inbhir Nis far a bheil e ann an staid èiginnich.