Barrachd bhàtaichean-aiseig a dhìth

Tha Comhairle nan Eilean Siar ag ràdh gu bheil cruaidh fheum air bàtaichean aiseig ùra a chur ri lìonra ChalMac a thuilleadh air an dà bhàta a thathas a' togail an-dràsta.

Tha Ferguson Marine a' togail dà shoitheach air Chluaidh, agus thèid tè aca air an t-slighe eadar Ùige, Loch nan Madadh agus an Tairbeart.

Tha dàil, ge-tà, mu dhà bhliadhna air an obair togail sin.

Sgrìobh Cathraiche na Còmhdhail, Ùisdean Robasdan, gu Ministear nan Eilean, Pòl Wheelhouse, ag ràdh gu bheil ceithir bàtaichean, seach dhà, a dhìth airson a dhol an àite seann shoithichean a th'air a bhith ann an seirbheis bho na h-ochdadan.

"Bha sinn ag argamaid fad an t-siubhail gu robh còir againn a bhith a' faighinn aiseag ùr air a togail a h-uile bliadhna airson ùrachadh a dhèanamh air an lìonra.

"Tha bliadhnaichean ann far nach do rinneadh ùrachadh mar a bha còir agus, mar sin, tha sinn san staing sa bheil sinn an-dràsta," thuirt e.

Tha an Comh. Robasdan airson agus gum beachdaich am ministear air gàrradh togail thall thairis a chleachdadh airson soithichean ùra a lìbhrigeadh.

San litir tha e ag innse mu bhuil chòmhraidhean a bh' aig a' chomhairle leis a' chompanaidh, Strategic Marine, a tha a' togail an t-soithich as ùr do Phentland Ferries.

Tha an Comh. Robasdan ag ràdh gu bheil a' chompanaidh air planaichean a dhealbh airson bàta-aiseig a dh'fhaodadh seòladh air an t-slighe eadar Uibhist a Tuath, na Hearadh agus an t-Eilean Sgitheanach a bhiodh air a togail taobh a-staigh bliadhna gu leth agus air chosgais mòran na bu lugha na a' phrìs eadar £40 agus £50 millean a bhiodh ann airson bàta-àiseig ùr do dh'Ìle.