Fear air fhìor dhroch leòn ann an tubaist-rathaid

Image copyright Andrew Smith

Chaidh fireannach fhìor dhroch leòn ann an tubaist-rathaid air an A835 eadar Gairbh agus Ulapul.

Thathar a' tuigsinn gun robh an carbad san robh am fireannach a' siubhal air a ghoid.

Tha na Poilis ag ràdh gun deach am bhana Citroen Berlingo geal far an rathaid faisg air dam an Uillt Ghiuthais aig Loch Glas-Chàrnach.

Chaidh an carbad leis a' bhrùthaich agus a-steach do dh'allt.

Thachair an tubaist, anns nach robh ach an aon charbad an sàs, goirid ro 5:00f Diluain.

Bha an rathad dùinte fad grunn uairean de thìde fhad 's a bha na Poilis a' sgrùdadh na cùise.

Thathar a' tuigsinn gun deach am bhana a ghoid.

Tha Poileas Alba ag ràdh gun deach fireannach, 33, a bh' aig a' chuibhle, a thoirt a dh'Ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis, agus e air fhìor dhroch ghoirteachadh.

Tha na Poilis ag ràdh gu bheil an rannsachadh a' leantainn agus gu bheil iad airson 's gun tig fianaisichean a chunnaic an tubaist no an carbad air an rathad ro làimh a bhruidhinn riutha.