Dh'fhaodadh gun dean atharrachadh 'sna ceistean mu chànan san ath chunntas-sluaigh cron air a' Ghàidhlig.

Sin a-rèir an t-Oll Rob Dunbar, agus Cunntasan Nàiseanta na h-Alba a moladh ceist ùr mu phrìomh chànain dhaoine anns an ath census an ceann dà bhliadhna.

Ghabhadh seo aite na ceist a bh'ann roimhe mu de an canan a bha daoine a' bruidhinn san dachaigh. Tha Ruairidh MacIomhair ag aithris.