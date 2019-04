Obraichean-lannsa gan cur dheth aig tuath

Chaidh dragh a thogail gun deach an àireamh de chùisean obair-lannsa a chaidh a chur dheth le NHS na Gàidhealtachd an-uiridh an-àirde cha mhòr an còigeamh cuid.

Thuirt am ball Tòraidheach 'son na Gàidhealtachd aig Holyrood, Dòmhnall Camshron, gum feum am bòrd-slàinte dèiligeadh ris a' chùis.

Ann an 2016, chaidh cha mhòr 2,000 obair-lannsa a chur dheth aig ospadalan NHS na Gàidhealtachd.

Ged a thàinig piseach air a' chùis a' bhliadhna às dèidh sin, tha figearan air sealltainn gun do thill cùisean an-uiridh gu far an robh iad, cha mhòr, ann an 2016.

Thuirt am ball Gàidhealach Tòraidheach, Dòmhnall Camshron, gur e cùis iomagain a tha seo, is gu bheil e a' dol an aghaidh an t-suidheachaidh aig bùird eile.

Thuirt e gu bheil e an dòchas gun dèilig ceannardan ùra NHS na Gàidhealtachd ris a' chùis.

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gum faodadh obair-lannsa a bhith air a cur dheth air adhbharan clionaigeach no aig toil an euslaintich.

Thuirt iad gun cuidich plana ùr luach còrr is £800m a chaidh a chur air chois an-uiridh, le piseach a thoirt air an t-suidheachadh.