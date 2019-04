Nochd dragh ann am Pàrlamaid na h-Alba an-diugh mu na tha do thaighean 'sna h-Eileanan Siar gan leigeil air màl airson ùine ghoirid.

Thog ball nan Eilean aig Holyrood, Alasdair Allan, air fiosrachadh bho bhuidhean anns Na Hearadh a tha a sealltain gu bheil còrr is an darna leth do thaighean ann a cuid do sgìrean gan cleachdadh airson saor-laithean.

Seo am fear naidheachd poilitigeach againn, Darren Linc.