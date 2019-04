A rèir chocaire proifeiseanta 'san Eilean Sgiathnach, tha làn àm ann àite a thoirt dhan chlaba-dubha air clàran-bidhe ionadal.

Tha am feusgan mòr seo, an clabby doo mar a chanas iad ris aig Deas, ri fhaighinn air cladaichean agus tràighean an eilein, agus ann an lochan-mara air costa siar na h-Alba.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.