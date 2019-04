Brexit

Tha oifigich ann am pàrtaidhean Tòraidheach agus Làbarach a' coinneachadh an-diugh a' feuchainn ri fuasgladh fhaighinn air Brexit. Ghabh Taigh nan Cumantan an-raoir ri moladh, nach d' fhuair ach aon bhòt a bharrachd, ag iarraidh air Theresa May a dhol dhan Aonadh Eòrpach a dh'iarraidh tuilleadh maill anns a' phròiseas. Feumaidh am bile sin cead Thaigh nam Morairean, ach chan eil cinnt ann fiù 's an gabh dùthchannan eile an EU ris an iarrtas sin.

Tubaist-adhair Ethiopia

Tha beachd anns a' chiad aithisg oifigeil air tubaist-adhair Ethiopian Airlines air a' mhìos a chaidh, gun do rinn na pìleatan a h-uile dad mar a bu chòir mus deach an t-itealan an comhair a sròine na h-uimhir de thursan mus deach i sìos. Chaill a h-uile duine a bh' air an itealan Boeing 737 Max 8, 157 duine, am beatha. Chaidh faisg air 200 duine a mharbhadh nuair a thuit plèana den aon sheòrsa ann an Indonèisia an-uiridh. Tha an aithisg ag ràdh gum feum Boeing dèanamh cinnteach gu bheil siostam iùil a' phlèana sàbhailte mus till i gu seirbheis.

Aillse Muinneal na Machlaig

Thàinig lùghdachadh mòr ann an aillse muinneal na machlaig air boireannaich ann an Alba a fhuair banachdach airson HPV (Human Papiloma Virus) nuair a bha iad san sgoil. Tha rannsachadh ùr ag ràdh gu bheil 90% nas lugha de dh'atharrachadh ann an ceallan mhuinneal na machlaig bho thòisich prògram na banachdaich anns na sgoiltean bho chionn deich bliadhna. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gum bi iad a-niste a' tabhann na banachdaich air gillean airson dìon bho aillse agus galairean eile.

Cùil Lodair

Tha co-chomhairle a' fosgladh an-diugh air làrach Bhlàr Chùil Lodair. Tha Urras Nàiseanta na h-Alba, a th' air a cur air adhart, ag iarraidh bheachdan air mar a bu chòir an làrach a dhìon. Tha dragh ann gu bheil taighean ùra agus leasachaidhean eile a' sìor ghluasad nas fhaisge air oir na làraich, agus nach eil dìon laghail ann an-dràsta bho leasachadh den t-seòrsa sin.