£5m ga ghealltainn do leasachadh Chala Sgràbasdail

Chaidh togail a thoirt do phlanaichean gus leasachadh a dhèanamh air Cala Sgràbasdail ann an Gallaibh.

Thathas am beachd leasachadh a dhèanamh air cidhe an Naomh Ola aig a' chala.

Thèid rùm a dhèanamh do shoithichean mòra luchd-turais a bhith a' ceangal, a thuilleadh air soithichean mòra a tha ag obair ann an gnìomhachas na h-ola 's a' ghas, agus ann an cumhachd ath-nuadhachail.

Tha dùil gun cosg an leasachadh £17m uile gu lèir, agus tha Ùghdarras an Dì-Choimiseanaidh Niuclasaich, a tha an urra ri seann ionad niuclasach Dhùnrath a thoirt às a chèile, a-niste air gealltainn gun toir iadsan £5m seachad mu choinneimh sin.

"'S e fìor dheagh naidheachd a tha seo agus tha mi a' cur fàilte bhlàth air," thuirt cathraiche Compàirteachas Ath-Nuadhachaidh Ghallaibh 's Dhùthaich MhicAoidh, Iain Ross.

"Tha e a' toirt seachad taic mhòir ri pròiseact ro-innleachdail chudromach.

"Tha deagh eachdraidh aig Cala Sgràbasdail ann a bhith a' toirt phròiseactan mòra gu buil, agus tha meas mòr agam air an lèirsinn a th' aca.

"Ma choimheadas sinn air cuid de na prìomh raointean airson an tuilleadh leasachaidh, a thaobh na th' ann de dh'ola 's gas - gu h-àraid cuid den leudachadh an iar air Sealtainn - tha iad ann am fìor dheagh àite airson brath a ghabhail air sin.

"Agus cuideachd a thaobh nan soithichean mòra, a' ceangal ri margaid na turasachd.

"Mar a tha mise ga thuigsinn bidh an cala comasach air soithichean mòra a cheangal aig a' chidhe, agus faodaidh sin mòran dhaoine agus mòran airgid a thoirt a-steach," thuirt e.

Tha dùil gun tèid leth-cheud cosnadh ùr a chruthachadh an cois an leasachaidh, agus gun toir e togail nach suarach do dh'eaconomaidh Ghallaibh agus chinn a tuath na Gàidhealtachd.