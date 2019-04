Cluba ùr Chanadianach do Chalum

Image copyright SNS

Chuir Calum Fearghasdan às Inbhir Nis ainm ri cùmhnant aig a' chluba Chanadianach Valour FC.

Tha Valour am measg seachd sgiobaidhean a chluicheas anns a' chiad seusan riamh de Phrìomh Lìog Chanada a' thòiseachas nas fhaide den mhìos.

Tha Fearghasdan a' gluasad thar a' Chuain Shiar às dèidh dha seusan 2017/18 a chur seachad còmhla ri Eilginn far an do chluich e 10 tursan.

"'S e cluicheadair aghaidh cheart, seann-fhasanta a th' ann an Calum agus tha fios againn dè dìreach a gheibh sinn bhuaithe," thuirt Àrd-Choidse Valour, Rob Gale.

"Tha e dìcheallach, tuigse mhath aige mun gheama le gluasad mhath agus blas airson an tadhail," thuirt e.

Image copyright SNS Image caption Calum Fearghasdan a' cluiche do Chaley Thistle Inbhir Nis.

Bha Fearghasdan an toiseach sna sgiobaidhean òga aig Ross County mus do ghluais e tarsainn Drochaid Cheasaig gu Caley Thistle Inbhir Nis.

Chluich e a chiad gheama an sin ann an 2015.

Chuir e an uairsin ainm ri cùmhnant aig Albion Rovers far an do chuir e seusan seachad mus do ghluais e a dh'Eilginn.

Tha Fearghasdan cuideachd ceadaichte cluiche do dh'Alba agus do Chanada.

Chluich e a' chiad gheam aige do Chanada aig ìre fo-18 ann am farpais Torneo COTIF an 2013 far an d' fhuair e tadhal an aghaidh Bhelarus.

Ann an 2014, bha e san sgioba a chluich an dà chuid ann an Cupa Milk agus Farpais CONCACAF fo-20 ann an 2015.