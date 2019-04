'Treble' eile do sgioba Bharraigh?

Le Cupa an t-Samhraidh, Cupa Billy MacNèill agus tiotal na lìge aca an-uiridh, tha aire mhòr air sgioba bhall-coise Bharraigh is an seausan ùr aca a' tòiseachadh Disathairne.

'S iad Beinn nam Fadhla a bhios a' dèanamh air Barraigh Disathairne, is fios aca gum bi dùbhlan mòr rompa.

Tòisichidh Lìog Uibhist is Bharraigh oidhche Haoine ge-tà, le deàrbaidh Uibhist a Deas anns an Iochdar agus sgioba Èirisgeigh a' dèanamh air Pabail, Uibhist a Tuath.

Aig bonn na lìge, bha bliadhna dhuilich aig Uibhist a Tuath an-uiridh, is iad a' crìochnachadh gun puing sam bith a chosnadh, ach tha coltas ann bho na geamannan deisealachaidh aca co-dhiù, gu bheil iad air adhartas a dhèanamh thairis air a' Gheamhradh, agus gum bi cùisean nas duilighe do sgiobaidhean a th' air an t-slighe a dhèanamh sìos thuca.