Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse an ìmpis tòiseachadh

Tha beagan a' bharrachd air bliadhna ann bho chaidh sgioba bhall-coise Mhalaig a leigeil a-steach gu Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse.

Anns an ùine sin, tha iad air dearbhadh gu bheil iad làn airidh air àite san fharpais, le bhith a' buannachadh tiotail na lìge air thoiseach air seann eòlaich Caol Àcainn.

Tha sgioba Phort Rìgh a' dèanamh air Malaig airson an seausan a chur air a chasan, le sgioba Aonaichte Geàrrloch is an Uillt Bheithe le geama doirbh an aghaidh Caol Àcainn, is GA air tilleadh gu Pàirc a' Ghliba mar dhachaigh am-bliadhna.

Chan eil sgioba ùr ann an seausan seo, ach tha pàirce ùr aig sgioba an Iar-Thuath.

Cluichidh iadsan na geamannan aca an Ùige ann an 2019, ach feumaidh iad feitheamh chun an 20mh là den mhìos gus a' phàirce ùr a chleachdadh, le geamannan aca air falbh aig Slèite & an t-Srath agus Caol Àcainn aca mar thoiseach-tòiseachaidh air a' bhliadhna.

Tha Juniors Phort Rìgh an aghaidh Gleann Eilg sa gheama eile air a' chiad là den t-seausan.