Sgrìobh Comataidh Aiseagan Mhuile agus Idhe gu Comhairle Earra Ghàidheal is Bhòid a ghearain mar a thuit pìos far chidhe Chreig an Iubhair madainn Didòmhnaich.

Thuit an crann feadha nuair nach robhar a' cur a' chidhe, a tha leis a' chomhairle, gu feum.

Dh'fhosgail e a-rithist feasgar. Seo Andreas Wolff.