Co-chomhairleachadh a'dol air Eileanan na h-Alba

Image copyright Tom Pullman Geograph

Tha Riaghaltas na h-Alba a'sireadh beachd muinntir nan eilean air thoiseach air Plana Nàiseanta nan Eilean a thathar a' deasachadh airson a' chiad uair.

Tha dleasdanas fo Achd nan Eilean, a chuireadh an-sàs an uiridh, air an riaghaltas, am plana a dhealbh.

Bidh am plana na stiùireadh do mhinistearan, do chomhairlean ionadail agus do bhuidhnean poblach poileasaidhean a chruthachadh a bhios gu maith eaconamaidh nan eilean.

Tha ceisteachan air loidhne agus tha dùil gun tèid sreath de choinneamhan poblach a chumail cuideachd.

Tha ceistean ann air dè tha math neo nach eil cho math mu bhith fuireach air eilean.

Thathar cuideachd a' togail air nithean a tha buntainn ri beatha dhaoine air eilean - àireamh sluaigh, bochdainn connaidh, còmhdhail, bann-leathann agus cumhachdan coimhearsnachd.

Gu h-inntinneach, thathar cuideachd a' sireadh bheachdan air mar a b' fheàrr a b'urrainnear Oighreachd a' Chrùin a riaghladh.

Tha an co-chomhairleachadh cuideachd a' toirt iomradh air Gàidhlig agus mar a b' fheàrr a dheadh "dualchas a' chànain" a chumail beò.

Faodar an ceisteachan, air làrach an riaghaltais, a lìonadh ma tha buinteanas agaibh ri eilean fiù's mura h-eil sibh a' fuireach ann tuilleadh.

Thèid a' chiad dreach de Phlana Nàiseanta nan Eilean a bhith deiseil ron 4mh Dàmhair 2019.

Chithear an co-chomhairleachadh an seo.