Sgitheanaich ag iarraidh plana slàinte soilleir

Thuirt aon de chomhairlichean an Eilean Sgitheanaich ri ceannard ùr NHS na Gàidhealtachd gu bheil an sluagh ag iarraidh plana soilleir fhaicinn air seirbheisean slàinte an eilein.

Bha an Comh. Raghnall Dòmhnallach a' bruidhinn as dèidh coinneamh le Iain Stiùbhart, ceannard ùr Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd air goireasan slàinte anns an Eilean Sgitheanach, Loch Aillse agus Taobh an Iar Dheas Rois.

Thuirt Mgr Dòmhnallach gu robh coimhearsnachdan fhathast a' feitheamh ri plana soilleir air seirbheisean slàinte na sgìre airson na bliadhnaichean a th' air thoiseach - gu sònraichte a thaobh Ospadal Phort Rìgh.

Thuirt Mgr Dòmhnallach gu robh e a' tuigsinn am briseadh dùil a bha sa choimhearsnachd air sgàth dìth adhartais NHS na Gàidhealtachd ann a bhith a'cur an-sàs molaidhean athaisg Ritchie.

Nochd an athaisg, air seirbheisean slàinte na sgìre, bho chionn cha mhòr bliadhna air ais.

Thuirt an comhairliche cuideachd ge tà, gu robh e a' cur fàilte air a' chothrom còmhraidhean a bharrachd a chumail.

Tha ceannard ùr a' bhuird slàinte, Mgr Stiùbhart, air a' bhith air chuirt a' faighinn bheachdan anns an Eilean Sgitheanach, Gleann Eile agus ann an Ratharsair.