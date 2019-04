Na Hearadh air ais anns an lìog

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Na Hearadh air tilleadh a Lìog Leòdhais agus Na Hearadh

Airson a'chiad turas bho 2014, gabhaidh sgioba ball-coise na Hearadh pàirt ann am farpais lìog.

'S ann air a bhliadhna sin a cho-dhùin na Hearaich tarraing a-mach às an fharpais, air sàilleabh grunn adhbharan, le gainnead chluicheadairean nam measg.

Bhon uairsin, chan eilear air na lèintean dubha 's dearg fhaicinn ach ann an Cupa Eilean an Fhraoich a-mhàin.

Gu dearbha, 's ann anns an fharpais sin fhèin a bha an soirbheas mu dheireadh aig na Hearadh, agus iad a' buannachadh an aghaidh an Taobh Siar ann an 2011.

A' bruidhinn air an oidhche sin, thuirt cluicheadair na Hearadh, Kyle MacLeòid nach robh càil a dh'fhios am biodh soirbheas mar sin aig a chluba a-rithist, ach gu bheil cothrom ann a-nis, leis gu bheil sgioba ann.

An tiotal

Tha na Hearadh air Lìog Leòdhais agus na Hearadh a bhuannachadh ceithir tursan, agus iad air an tiotal fhaighinn mu dheireadh ann an 2001.

Tha gu leòr mothachail gu bheil amasan air an tiotal fada às, ach do Choinneach Moireasdan a tha na rùnaire aig a' Chluba, tha e math gu bheil sgioba gu bhith aca uair eile, gu h-àraidh airson a bhith a' brosnachadh òigridh na sgìre.

Tha dithis aige fhèin a-nis a cluich airson an sgioba, às dèidh a bhith mar phàirt de sgioba ann an Steòrnabhagh thar nam bliadhnaichean a dh'fhalbh.

Le sgioba ùr, tha manaidsear ùr a' tighinn cuideachd agus 's ann à Èireann a Tuath a tha Jody Shiels bho thùs, agus tha ball-coise a'ruith na fhuil.

'S e mac seann mhanaidsear Chille Mheàrnaig, Kenny Shiels.

Miann

Tha e air a bhith a' fuireach agus ag obair anns na Hearadh thar na trì bliadhna a dh'fhalbh agus a-rèir Jody, bha miann a-measg sluagh an eilein airson ball-coise, agus bha e fhèin a' faireachdainn gun robh còir rud a dhèanamh mu dheidhinn. Tha e fhèin air a bhith an sàs ann am ball-coise bho chionn fhada, agus tha e a-nis a toirt seachad an eòlais sin do chluicheadairean na Hearadh.

Tha e fhèin agus an sgioba air facal comhairle no dhà fhaighinn bho athair cuideachd, agus Kenny Shiels a' toirt stiùireadh dhaibh aig leth-ùine ann a' gheama càirdeil an aghaidh Beinn na Faoghla.

Tha na Hearadh air buannachd fhaighinn air thoiseach air an t-seusan ùir, agus triùir Hearach eile a bha cluiche do sgioba eile, a tilleadh gu bhith cluiche deas air a Chliseam.

Bhuannaich na bràthairean Ùisdean agus Anndra Moireasdan an lìog le sgioba an Rubha an uiridh agus bha Martyn Lightbody cuideachd mar phàirt den soirbheas sin.

Bi iadsan a-nis mar phàirt de sgioba na Hearadh aig a bheil measgachadh de chluicheadairean òga a tha a' tighinn troimhe, agus cuid de chluicheadairean nas sine, a bha an-sàs an turas mu dheireadh a ghabh iad pàirt anns an lìog.

Chithear tuilleadh mu sgioba na Hearadh a' tilleadh chun an lìog, a-nochd fhathast air An Là aig 8f air BBC Alba.