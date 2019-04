Chaidh dealbhan fhoillseachadh an-diugh a' sealltainn cò ris a bhios an cuimhneachan do dh'Eilidh NicLeòid nach maireann, a thèid a chur an-àirde ann am Barraigh, coltach.

Bha Eilidh am measg an fheadhainn a chaill am beatha san ionnsaigh cheannairc air Arena Mhanchester ann an 2017.

Seo Ruairidh Macìomhair.