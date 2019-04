Tha an snàmhaiche Leòdhasach, Kara Hanlon, ag ullachadh is rèis mhòr aice aig Farpaisean Bhreatainn aig an deireadh-sheachdain.

Tha Kara a bhith am measg nan cuairtean deireannach mar-thà an t-seachdain seo, ach bidh an rèis as motha aice, an 100m breaststroke, ann Didòmhnaich agus gu leòr a' crochadh air.