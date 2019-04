Dhiùlt comataidh dealbhachaidh Comhairle na Gàidhealtachd cead a thoirt seachad airson còig taighean comhairle deug ùr far Rathad Dhun Bheagain ann am Port Rìgh. Thugar rabhadh seachad gur dòcha gun reic a' chomhairle an talamh a-nis ri linn, agus - ma dh'fhaoidhte - gun tig iarrtas taigheadais eile bho chompanaidh phrìobhaideach. Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.