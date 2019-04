Tha plana gus seann mhuilean ann an Taigh Iain Ghròit a leasachadh air adhartas a dhèanamh.

Fhuair a' bhuidheann a tha os cionn na h-iomairt cha mhòr £350k gus an cuideachadh agus iad an dùil an togalach a chleachdadh mar ionad chultarail.

Tha Anndra MacFhionghain ag aithris.