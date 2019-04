Chaochail fireannach an dèidh tubaist rathaid air an A9

Dhearbh na poilis gun do bhàsaich duine a bha an sàs ann an tubaist eadar làraidh agus càr air an A9 faisg air Alanais.

Bha am fireannach, a bha 63 bliadhna de dh'aois, a' dràibheadh Fiat Bravo agus b'e an aon duine sa chàr.

Bhuail an càr aige agus làraidh mhòr na chèile aig ceann-rathaid Mhaoil nam Fuath far a' phrìomh rathaid.

Chaidh innse dha theaghlach mu na thachair.

Thachair an tubaist mu 08:10m Diciadain.

Cha deach dràibhear na làraidh a ghoirteachadh gu dona agus fhuair e cùram meidigeach aig làrach na tubaiste.

Tha an rathad fhathast dùinte fhad 's a tha na poilis a' rannsachadh na thachair, agus tha slighe eile ann tro Inbhir Ghòrdain do luchd-siubhail.

Thuirt an Sairdeant Alasdair MacAoidh: "Tha ar co-fhaireachdain le càirdean agus caraidean an duine.

"'S ann aig ìre gu math tràth a tha an sgrùdadh againn.

"Bu mhath leam gun tigeadh daoine a chunnaic na thachair agus aig a dh'fhaodadh dealbhan dashcam a bhith aca thighinn a bhruidhinn rinn cho luath 's a ghabhas,."