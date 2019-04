Fiolm ùr mu Bhan-Aimeirigeanach a rinn a dachaigh sna h-eileanan

Image copyright Urras Nàiseanta na h-Alba Image caption Thàinig Mairead Fay Sheathach a dh'Alba à Pennsylvania sna Stàitean Aonaichte.

Tha am fiolm a' cleachdadh dhealbhan a thog Mairead Fay Sheathach a bha air a beò-ghlacadh leis a' Ghàidhlig agus dualchas na Gàidhealtachd agus nan Eilean.

Bidh am fiolm air a bheil an tiotal Solas a' cuimhneachadh air a beatha agus obair mar thè dhen chiad luchd-togail dhealbhan agus tè-fhiolmaidh san t-saoghal agus bi e ri fhaicinn son a' chiad turas air an ath mhìos.

Bhàsaich Mairead Fay Sheathach ann an 2004 aig aois 101.

Bhuineadh i do Phennsylvania anns na Stàitean Aonaichte ach chaill i pàrantan nuair a bha i gu math òg.

Image copyright Urras Nàiseanta na h-Alba Image caption Chuir Mairead Fay Sheathach a beatha seachad a'clàradh dòigh-beatha nan eilean.

Nuair a bha e na deugaire, chuir a chàirdean a dh'Alba i, an dùthaich às an tàinig a sinnsearan, gu sgoil Naoimh Brìghde ann am Baile Eilidh ann an Earra-Ghàidheal.

'S ann aig cuirm sgoile a chuala i, tha e coltach, a'Ghàidhlig airson a'chiad turas - òran air a ghabhail le Marjory Cheanadach Fhriseal, seinneadair Albannach agus tè a bha a'cruinneachadh òrain thraidiseanta bho na h-eileanan.

A-rèir Urras Nàiseanta na h-Alba 's e seo a bhrosnaich an ùidh mhòr aice ann an cultar nan Gàidheal.

Eadar 1925 agus 1935 rinn i a dachaigh ann an Gleann Dail bho Thuath ann an Uibhist a Deas far an do chlàr i dòigh-beatha nan daoine air fiolm agus ann an dealbhan.

Phòs i an Dtr Iain Latharna Caimbeul, fear-cruinneachaidh dualchas na Gàidhlig, agus cheannaich iad Eilean Chanaigh ann an 1938.

Image copyright Urras Nàiseanta na h-Alba Image caption Chuir Mairead Fay Sheathach a beatha seachad a'clàradh dòigh-beatha nan eilean.

Eadar an dithis aca, chruthaich iad tasglann de chultar na Gàidhlig agus nan Gàidheal aig Taigh Chanaigh.

Bhàsaich Caimbeul, a bhuinneadh do dh'Earra-Ghàidheal, ann an 1996.

Bha e fhèin agus a bhean air an t-eilean a thoirt do dh'Urras Nàiseanta na h-Alba beagan bhliadhnaichean ron sin.

Chaidh an cruinneachadh de na fiolmaichean aig Mairead Fay Sheathach a chur ann an cruth didseatach leis an urras mar dhòigh a ghlèidheadh.

Image copyright Urras Nàiseanta na h-Alba Image caption B'i Mairead Fay Sheathach aon dhen luchd-togail dheilbh boireann as cliùitiche de a lìnn.

Tha Fiona NicCoinnich, neach-tasgaidh Taigh Chanaigh, air fiolmaichean nach fhacas gu poblach riamh a lorg, nam measg a'chiad phlèana a' laighe air an Traigh Mhòr ann am Barraigh ann an 1936.

Tha stuth bho dhà phrògram a'BhBC a rinn i sna caogadan cuideachd san fhiolm, agus tha cuideachd fuaimean ann bho chlàraidhean a rinn an duine aice anns na h-Eileanan anns na tricheadan agus na ceathradan.

Bidh cothrom aig a'phoball am fiolm fhaicinn aison a'chiad turas air 3mh den Chèitean ann an Uibhist a Deas nuair a bhios an fhèis Moladh Uibhist a'dol.

Gaol aig Mairead Fay Sheathach air Uibhist

Thuirt Fiona NicCoinnich: "Tha mi air mo dhòigh glan gun deach againn air an obair ghrinn seo a dhèanamh, airson sealltainn obair a rinn boireannach air leth aig an robh an lèirsinn fianais mu dhòigh-beatha a bh'ann uair aig daoine an Alba a ghlèidheadh.

"Tha e ceart gur ann sa choimhearsnachd a chuir fàilte air Mairead agus a bha cho fialaidh dhith a thèid am fiolm fhaicinn an toiseach.

"Bhiodh Mairead ag ràdh gur ann an Uibhist as motha a bha gaol aig daoine oirre agus tha sinn an dòchas gum bi sin follaiseach san fhiolm.

Thug Caidreachas nan Stàitean Aonaichte aig Urras Nàiseanta na h-Alba taic-airgid seachad airson maoineachadh an fhiolm.