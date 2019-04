Barrachd smachd gu bhith aig muinntir nan eilean air seirbheisean-adhair riatanach

Image copyright David Savile

Chaidh an cùmhnant airson nan seirbheisean-adhair à Glaschu gu Barraigh, Tiriodh agus Ceann Loch Cille Chiarain a-mach gu tairsge Diardaoin.

Tha na seirbheisean air an dìon fo òrdugh riaghaltais neo PSO agus tha na cùmhnantan a' ruith airson ceithir bliadhna.

Thathar a' tomhas gu bheil luach £20m sa chùmhnant.

Chaidh an Riaghaltas a-mach airson beachdan mhuinntir Bharraigh, Thiriodh agus Ceann Loch Cille Chiarainn a thrusadh air dè seòrsa seirbheis a bu fhreagaraiche dhaibh-san.

Mar sin, tha rudan ùra an cois a' chùmhnant ùir a bheir, am beachd an Riaghaltais, barrachd feairt air feumalachdan luchd-siubhail agus barrachd smachd do na coimhearsnachdan a tha an eisimeil nan seirbheisean

Bidh aca ri seirbheisean nach eil gan cleachdadh tric a "chaomhnadh" airson àm nuair a bhios barrachd iarrtais ann.

Bidh e a' ciallachadh gum bi seirbheisean a Bharraigh agus Thiriodh nach eilear a' cleachdadh cus air an toirt far a' chlàr-ama - ach le cothrom barrachd sheirbheisean a bhith ann ma thig iarrtas bhon choimhearsnachd.

Bidh cuideachd seataichean air an cur mu seach do dhaoine a tha a' siubhal air adhbharan meidigeach air plèana Bharraigh.

Atharrachaidhean

Seo na h-atharrachaidhean do na clàran-ama a bhios ann fon chùmhant ùr:

Cha bhi dàrna seirbheis Thiriodh Disathairne a' dol eadar meadhan an Dàmhair gu deireadh a' Mhàirt, a' fàgail gum bi 18 seirbheis air an cur mu seach a dh'fhaodas a' choimhearsnachd cleachdadh nuair a tha feum ann.

Bidh dà sheirbheis, seach aon, do Thiriodh Là na Sàbaid bho thoiseach an Ògmhìos gu toiseach an t-Sultain.

Cha bhi dàrna seirbheis Bharraigh Diciadain san Fhaoileach agus sa Ghearran, agus fàgaidh sin gum bi 10 seirbheisean air an "caomhnadh".

Thuirt Rùnaire na Còmhdhail, Mìcheal MacMhathain: "Tha na seirbheisean seo deatamach do na coimhearsnachdan iomallach air a bheil iad a' frithealadh agus, mar sin, bhruidhinn sinn ri luchd-siubhail feuch dè mar a ghabhadh piseach a thoirt orra agus prìs fharaidhean a chumail sìos leis cho riatanach 's a tha na seirbheisean.

"Dh'innis muinntir Bharraigh agus Thiriodh dhuinn gu bheil e dùilich uaireanan ticead fhaighinn as t-samhradh leis cho trang 's a tha na plèanaichean. Bidh an cùmhnant ùr a' toirt air falbh sheirbheisean nach eilear a' cleachdadh cus airson seirbheisean a chàrnadh a dh'fhaodas iad cleachdadh nuair a tha barrachd iarrtais ann."

Tha dùil ri dearbhadh air cò a bhios a' ruith nan seirbheisean airson na ceithir bliadhna a tha romhainn ro dheireadh an t-samhraidh.

Tha an cùmhnant ùr a' tòiseachadh air 25mh an Dàmhair.