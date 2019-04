Murt Lyra McKee

Tha na poilis a tha a' rannsachadh muirt na tè-naidheachd Lyra Mckee ann an Èirinn a Tuath air bhideo ùr a sgaoileadh dhen neach a tha fo amharras gur e a loisg oirre. Chaidh a marbhadh ann an àimhreit ann an Doire an t-seachdain seo chaidh. Thuirt an Detective Superintendent Jason Murphy gun e duine beag tapaidh a bh' ann nas òige na 20.

Briseadh tèarrainteachd

Dh'iarr Ceannard na Seirbheis Catharra airson co-obrachadh bho mhinistearan 's e air tòiseachadh rannsachadh foirmeil air cò a sgaoil fiosrachadh dìomhair an t-seachdain seo bho Chomhairle na Tèarainteachd Nàiseanta. Tha Mark Sedwill air sgrìobhadh gu ministearan a th' air a' chomhairle às dèidh mar a chaidh còmhraidhean mun chompanaidh Shìonach Huawei fhoillseachadh san Daily Telegraph.

Debenhams

Dh'ainmich Debenhams 22 de na 50 bùth a tha iad am beachd dùnadh mar phàirt de phlana a dh'fheuchas ri ath-nuadhachadh a thoirt air a' chompanaidh. Thuirt iad gun tòisich bùithdean a' dùnadh an ath-bhliadhna agus gun toir a' chiad phàirt de dhùnaidhean buaidh air mu 1200 luchd-obrach. 'S e Cathar Chaladain an aon làrach an Alba a chaidh ainmeachadh an-diugh.

Sri Lanka

Thuirt na h-ùghdarrasan ann am Sri Lanka gun deach am fear a tha fo amharras gur e a chuir ionnsaighean Didòmhnaich na Càisge air dòigh a mharbhadh sna spreadhaidhean. Chaochail an searmonaiche Islamach, Zahran Hashim, san spreadhadh aig Taigh-Òsta Shangri-La sa phrìomh bhaile Colombo. Chaidh còrr air 250 duine a mharbhadh sna h-ionnsaighean air eaglaisean agus taighean-òsta.

Feumalachdan a bharrachd

Bidh sgoilearan le feumalachdan a bharrachd a' togail fianais aig Prìomh Oifisean Chomhairle na Gàidhealtachd an-diugh gus dragh a thogail mu ghearraidhean a tha san amharc air an taic a bharrachd a tha iad a' faighinn san t-seòmar teagaisg. Tha a' Chomhairle an dùil na tha de luchd-taic anns na sgoiltean a ghearradh gus airgead a chaomhnadh. Thuirt a' Chomhairle gun seachainn iad daoine a chur às an dreuchdan an aghaidh an toil, 's gun cuidich iad luchd-taic ann a bhith a' faighinn dhreuchdan teagaisg eile.

Teintean monaidh

Thèid pìosan fearainn a chur nan teine a dh'aona-ghnothach airson a' chiad uair an Alba airson dèilgeadh ri teintean mòintich. Tha Seirbheis Smàlaidh is Teasairginn na h-Alba ag ràdh gu bheil mar a tha cunnart bho theintean ag èirigh a' toirt orra dòighean a tha cumanta ann an dùthchannan teth fheuchainn. Thug iad cuideachd rabhadh seachad gu bheil atharrachadh na sìde a' ciallachadh gum bi teintean monaidh nas cumanta an Alba san àm ri teachd.