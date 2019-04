'S e deireadh-seachdain cudromach a th' ann ann am ball-coise ionadail is Cupa Amateurach na Gàidhealtachd gus tòiseachadh.

Bidh trì sgiobaidhean à Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse a' cluich Disathairne.

Tha Malaig a' siubhal dhan Tom Aiteann agus bidh na Poilis a' cur fàilte air Juniors Phort Rìgh, is GA United aig an taigh an aghaidh Bhaile Màiri.

Anns na h-Eileanan an Iar oidhche Haoine, bidh Beinn nam Fadhla a' strì an aghaidh Saints an Iochdair, United Steòrnabhaigh a' cur fàilte air An Taobh Siar, agus Càrlabhagh gus coinneachadh ris Na Lochan.

Gheibhear clàr nan geamaichean air fad an seo.

Thòisich eòlaiche a' bhuill-choise, Coinneach MacLeòid, ri sùil air a' gheama sin eadar Càrlabhagh is Na Lochan.