Aona phuing a dhìth air County

Image copyright SNS Image caption Ghabh County ceum mòr a dh'ionnsaigh an tiotail le trì puingean an aghaidh Ayr United an t-seachdain seo a chaidh. Tha aona phuing eile a dhìth a-nise.

Tha Ross County ag amas air an Championship a bhuannachadh gu h-oifigeil nuair a thig Queen of the South a dh'Inbhir Pheofharain oidhche Haoine.

Tha na Staggies mar-thà sia puingean is ochd tadhail deug air thoiseach air Dundee United san dàrna àite is gun ach dà gheama air fhàgail.

Ach ged a tha e mar sin follaiseach nach eil an tiotal a' dol a dh'àite ach Inbhir Pheofharain, tha County airson a' phuing a dhearbhas cùisean fhaighinn Dihaoine mu choinneimh an luchd-taic aca fhèin.

Dh'fhaodadh nach e geama furasta a bhios ann dhaibh oir tha duilgheadasan air a bhith aca le Queen of the South tron t-seusan.

Droinneadh

Tha na sgiobaidhean air a bhith co-ionnan dà thuras is QoS a' toirt pronnadh 4-0 air County sa gheama eile.

A bharrachd air sin air fad, tha Queen of the South gu mòr an lùib a' bhlàir sìos aig bonn an Championship is iad ann an cunnart tuiteam gu Lìog 1.

Tha co-mhanaidsear Chounty, Steafan Fearghasdan, ag ràdh ge-tà, gu bheil an sgioba aige airson an tiotal a dhearbhadh cho luath 's a ghabhas.

"Tha an seusan air còrdadh rium fhin is Stiùbhart Kettlewell gu mòr", thuirt Fearghasdan.

Duais

"Bha fios againn gur e dùbhlan a bhiodh ann tilleadh dhan Phrìomh Lìog sa bhad agus gur e lìog dhoirbh a th' san Championship.

"Bha sinn deiseil ge-tà, is tha sinn den bheachd gun do chuir sinn ri chèile sguad math.

"Bidh sinn air ar dòigh cho luath 's thèid againn air seo a dhearbhadh is ar làmhan fhaighinn air an duais", thuirt e.

Le sùil air sin, tha County cuideachd air là teaghlaich a chur air dòigh Disathairne.

Pàrtaidh

Bidh cothrom aig luchd-taic coinneachadh ri cluicheadairean is an sgioba-choidsidh, is ceòl, biadh is deoch gu bhith ann cuideachd.

Tòisichidh gnothaichean aig an Global Energy Stadium aig 3.00f.

Dìreach a' phuing a tha sin a dhìth oidhche Haoine ma-thà gus dèanamh cinnteach nach bi am pàrtaidh rudeigin flat.

Chìthear Ross County an aghaidh Queen of the South beò air BBC Scotland bho 7.00f.