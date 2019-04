Tha dùil nach fhada gus an tòisich leasachadh, a chosgas dà mhillean not aig a' cheann thall - air togalach eachdraidheil ann am Baile Dhubhthaich. Tha an t-seann taigh-dhealbh a' dol air ais chun na naoidheamh linn deug, agus tha e an diugh clàraichte aig Àrainneachd Eachdraidheil Alba. Tha Pàdraig MacAmhlaidh ag aithris.