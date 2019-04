Dragh mu sgrùdadh còmhdhail

Tha dragh ann nach eil beachd an t-sluaigh air seirbheisean adhair ga shireadh mar phàirt de dh'ath-sgrùdadh Riaghalas na h-Alba air còmhdhail sa cheann a tuath.

Chuir e iongnadh air buill bhòrd com-pàirteachais Hitrans gum biodh iad a' faighneachd dhan phoball dè am beachd air seirbheisean rathaid, rèile agus aiseagan a-mhàin ann an co-luadar poblach as t-samhradh.

Chaidh innse do dh'ofigich ann an Dùn Èideann gum feum iad barrachd cheistean a chur, a' toirt a-steach a h-uile dòigh còmhdhail.

Thuirt Ùisdean Robasdan, cathraiche na còmhdhail aig Comhairle nan Eilean Siar, a th' air bòrd com-pàirteachais HiTrans, gun deach innse dha na h-oifigich à Dùn Èideann gum feumadh iad an ath-sgrùdadh a leudachadh.

Bha e ag ràdh gun chur a' bhuidheann gu math cruaidh riutha gu feum iad coimhead ri seirbheisean adhair air Ghàidhealtachd agus anns na h-eileanan ann an doimhneachd, agus gun robh e a' faireachdainn gun dh'èist iad ris an iarrtas.

Uisdean Robertson, who chairs the Transport & Infrastructure committee at Comhairle nan Eilean Siar, says the officials from Edinburgh have been told they must expand their remit.