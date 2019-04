Tè a dh'eug ann an tubaist air a h-ainmeachadh

Image copyright Police Scotland Image caption Rinn teaghlach Katrina Nic a' Ghobhainn luaidh oirre.

Dh'ainmich na poilis am boireannach a chaill a beatha ann an tubaist rathaid air an A96 faisg air Brothaidh air an deireadh-sheachdain.

B' i Katrina Nic a' Ghobhainn, a bha 76, agus a bhuineadh dhan Bhroch.

Tha na poilis airson bruidhinn ri daoine a chunnaic an tubaist a thachair mu shia uairean madainn na Sàbaid.

Bha i a' dràibheadh Peugeot glas nuair a bha i ann an tubaist le Isuzu airgid dà mhìle à Farrais.

Tha dràibhear an Isuzu, fireannach 25 bliadhna a dh'aois, ìosal ann an Ospadal Rìoghail Obar Dheathain.

Thuirt teaghlach Katrina Nic a' Ghobhainn gum bi ionndrainn mòr oirre.