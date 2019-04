Iarrtas airson riaghailtean ùra do chompanaidhean mar Airbnb

Image copyright Getty Images

Dh'fhaodadh gun tèid riaghailtean nas cruaidhe a chur an-sàs airson daoine a leigeas dachannan a-mach air mhàl air làraich mar Airbnb.

Nì Riaghaltas na h-Alba co-chomhairleachadh air reachdas a thoirt a-steach a tha coltach ris na riaghailtean a tha a' buntainn ri uachdarain eile.

Bheireadh na riaghailtean ùra cothrom do chomhairlean co-dhùnadh cò mheud dachaigh a dh'fhaodadh a bhith ri fhaotainn ann an sgìrean sònraichte.

Tha an gluasad mar phàirt de dh'oidhirp gus dèiligeadh ri gainnead àiteachan còmhnaidh ann an sgìrean a tha a' tàladh mòran luchd-turais, mar Dhùn Èideann agus an t-Eilean Sgitheanach.

Anns an t-Eilean Sgitheanach, tha mu aon às gach deich àiteachan-fuirich ri fhaotainn air mhàl airson ùine ghoirid.

Tha Ball Pàrlamaid Albannach na sgìre, Ceit Fhoirbeis, ag ràdh gu bheil e nas dorra do dhaoine dachaigh a lorg air sgàth Airbnb.

Ach, thuirt i gun robh an suidheachadh dona mus do dh'fhàs Airbnb cho cumanta agus gum feum iomadh rud a dhèanamh gus piseach a thoirt air cùisean.