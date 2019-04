Luchd-staile ag iarraidh lùghdachadh cìse

Image copyright PA

Tha Comann Uisge Bheatha na h-Alba ag iarraidh air Riaghaltas Bhreatainn cìsean luchd-ceannaich a lùghdachadh 'son taic a chur ris a' ghnìomhachas.

Tha an Comann a' cumail a-mach gu bheil barrachd luach san luchd-obrach acasan dhan eaconomaidh na tha san luchd-obrach ann an gnìomhachas a' chumhachd, saidheansan beatha, no anns an roinn chruthachail.

Tha aithisg a' meas gu bheil gnìomhachas an uisge bheatha a' cur £5.5bn gach bliadhna ri eaconomaidh na Rìoghachd Aonaichte.

Tha an aithisg ag ràdh gu bheil gach neach-obrach ann an gnìomhachas an uisge bheatha a' cur còrr is £2,000 ri eaconomaidh na Rìoghachd.

Thathas a' tomhas gun tàinig fàs 10% air luach a' ghnìomhachais anns an dà bhliadhna gu ruige 2018.

A-nis tha Comann Uisge Bheatha na h-Alba ag iarraidh cìsean nas ìsle bho Riaghaltas Bhreatainn, is iad ag ràdh gu bheil iad seo gu math àrd an coimeas ri dùthchanann eile.

Tha an Riaghltas ag ràdh gu bheil e mar thà a' cuideachadh a' ghnìomhachais tro a bhith a' lùghdachadh chìsean-bathair, agus gan cumail aig aon ìre.