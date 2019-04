Barrachd tìde a dhìth 'son taigheadais

Tha Comhairle nan Eilean Siar ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba barrachd tìde a thoirt dhaibh airson taighean sòisealta a thogail.

Fhuair iad maoineachadh bhon Riaghaltas ach feumaidh iad an t-airgead a chosg ro dheireadh teirm na Pàrlamaid seo.

Ged a tha obair air tòiseachadh air faisg air 80 taigh air prìs reusanta ann an Leòdhas agus na Hearadh, tha e na adhbhar dragh gum fàg na cnapan-starra a thaobh làraichean agus luchd-togail gu leòr fhaighinn, nach tèid aca air am prògram taigheadais a thoirt gu buil.

Tha na leasachaidhean gan dèanamh ann an co-bhanntachd eadar a' Chomhairle, HHP agus Taighean Innse Gall.

An Tuath

"Tha fhios againn gu bheil e glè chudromach gum bi daoine òga a' fuireach ann an àiteachan air an tuath airson gum bi iad a' beòthachadh nan coimhearsnachdan a tha sin anns na bliadhnaichean a tha romhainn", thuirt an Comh. Coinneach Iain MacLeòid.

"Chan eil càil a mhath dhuinn a bhith a' cruinneachadh a h-uile duine anns na bailtean mòra.

"Agus tha fhios againn, ma gheibh iad an cothrom, gu bheil daoine airson a bhith a' fuireach anns na h-àiteachan air iomall nan eileanan.

"Tha sinn air a bhith a' feuchainn ri putadh choimhearsnachdan air adhart airson talamh a leigeil seachad airson taighean a thogail.

"Fhuair a' Chomhairle cothrom tòrr a bharrachd airgid a chur a-mach na b' àbhaist, ach feumar a chur a-mach anns an dà bhliadhna a tha romhainn.

"Chan eil sin gu bhith furasta dhuinn, bhon chan ann a-mhàin a' lorg àiteachan 'son togail, ach a bheil gu leòr luchd-obrach againn air feadh nan eileanan airson sin a dhèanamh còmhla ris a h-uile càil eile," thuirt e.

Barrachd Tìde

Tha leasachadh aig Cnoc nan Gobhar ann an Steòrnabhagh an-dràsta, a' gabhail a-steach dachaigh cùraim, taighean sònraichte co-cheangailte ri sin, agus taighean a bhios air màl, a' fàgail gu bheil mòran de luchd-togail nan eilean trang.

"Tha sin a' dol a thoirt an-àirde tòrr den chothrom a th' anns na h-eileanan," thuirt an Comh. MacLeòid.

"Agus bhiodh sinn an dòchas gum faigh a h-uile companaidh an sin cothrom pàirt dheth sin a dhèanamh, a thuilleadh air a h-uile càil eile a tha sinn airson a chur air adhart cuideachd.

"Gu h-àraid ann an sgìrean mar a th' againn an seo, chan eil e furasta anns an ùine ghoirid tòrr thaighean ùra a thoirt air adhart.

"Tha sinn air a bhith a' sgrìobhadh agus a' bruidhinn ri ministearan an Riaghaltais, a' sealltainn dhaibh gu bheil sinn a' dèanamh a h-uile oidhirp as urrainn dhuinn, agus nam b' urrainn dhaibh beagan a bharrachd tìde is cothrom a thoirt dhuinn.

"Ach chun na h-ìre seo, ged a tha iad air a bhith gu math taiceil ann an iomadach dòigh, chan eil iad airson an tìde a leigeil seachad, seachad air an dà bhliadhna a chuir iad romhainn," thuirt e.