Subsadaidh aiseig "laghail"

Image copyright Stephen McKay/Geograph

Tha britheamh aig Cùirt an t-Seisein air riaghladh gu bheil an subsadaidh air an t-seirbheis aiseig eadar Sgràbasdal agus Stromness laghail.

Bha am fear a tha a' ruith seirbheis eile thar a' Chaoil Arcaich, Pentland Ferries, air a dhol dhan chùirt le argamaid nach eil còir aig seirbheis SERCO Northlink taic-airgid luach nam milleanan notaichean fhaighinn bho Riaghaltas na h-Alba.

Tha Anndra Banks ag ràdh gu bheil a' chùis air a bhith gu math cosgail agus gu bheil e a' beachdachadh air ath-thagradh a dhèanamh air co-dhùnadh na cùirteach.

"Tha mi buileach cinnteach gu bheil sinn ceart," thuirt e.

"Chan urrainn e a bhith laghail no cothromach companaidh a bhith a' faighinn £10m sa bhliadhna airson aiseag a ruith.

"Tha sinne ag obair ri an taobh, le soithichean ùra, 's chan eil sinne a' faighinn sgillinn ruaidh ann an subsadaidh.

"Ma chumas iad orra a' faighinn buannachd mì-chothromaich thar na companaidh againn, tha iad a' feuchainn ri cur às dhuinn," thuirt e.

Chuir Ministear nan Eilean, Pòl Wheelhouse, fàilte air an riaghladh.

Thuirt e gu bheil an sporan poblach a' faighinn luach an airgid às a' cùmhnant a thèid a-mach gu tairgse a-rithist am-bliadhna agus a mhaireas ochd bliadhna.