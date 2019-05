Clàr-ama ICT

Image copyright SNS

Tha fios a-nise aig Caley Thistle dè an clàr-ama a bhios aca nan oidhirp tilleadh dhan Phrìomh Lìog.

'S e slighe fhada a bhios ann is aca ri faighinn seachad air Inbhir Àir, Dundee United, is an uairsin sgioba bhon Phrìomh Lìog fhèin.

Cuiridh ICT crìoch air seusan na lìge Disathairne nuair a thig Dùn Phàrlain a dh'Inbhir Nis.

Dearbhaidh na thachras sa gheama sin agus sa gheama eadar Inbhir Àir is Alloa an e ICT no Inbhir Àir a bhios san treas àite aig deireadh an t-seusain.

Ma 's e is gun crìochnaich Caley Thistle san treas àite, bidh a' chiad gheama play-off aca an aghaidh Inbhir Àir aig Pàirce Somerset Dimàirt an 7mh den Chèitean.

Ma bhios ICT sa cheathramh àite ge-tà, bidh a' chiad gheama play-off aig Pàirce Caledonian Diciadain an 8mh den Chèitean.

Dùbhlan

As b' i dè thachras, bidh an dàrna geama ann Disathairne an 11mh den Chèitean.

Thèid an sgioba a nì a' chùis thairis air an dà gheama an uairsin an aghaidh Dundee United.

Bhiodh ICT no Inbhir Àir aig an taigh Dimairt an 14mh den Chèitean, is an dàrna geama aig Tannadice Dihaoine an 17mh den Chèitean.

Cluichidh an sgioba a nì a' chùis an sin an aghaidh na sgioba a chrìochnaicheas san dàrna àite bhon bhonn sa Phrìomh Lìog.

Tha a h-uile coltas ann gur e St Mirren no Hamaltan a bhios ann.

Bidh an sgioba bhon Championship aig an taigh Diardaoin an 23mh den Chèitean.

Thig an gnothach gu ceann aig dachaigh sgioba na Prìomh Lìge Didòmhnaich an 26mh den Chèitean.