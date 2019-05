Ninewells

Tha dotairean aig Ospadal Ninewells ann an Dùn Dè ag ràdh nach do rinn iad càil cearr agus sgrùdadh ga dhèanamh air an tug iad dòsan ro ìosal do chemotherapy do dh'euslaintich le aillse. Tha àrd-lighiche aig Bòrd Slàinte Taobh Tatha air innse dhan BhBC gu bheil fianais shoilleir ann a dhaingnicheas gun robh na dotairean ceart le a bhith a' toirt dòsan nas lugha do 300 boireannach le aillse broillich.

Cùis-lagha shìobhalta

Thuirt tè a bhuannaich cùis-lagh shìobhalta an aghaidh fear a dh'èignich i, nach eil e a' cur iognadh sam bith oirre gu bheil e air a dhol banca-briste seach a bhith a' pàigheadh airgead-dìolaidh dhi. Cho-dhùin Siorram san Dàmhair an-uiridh gun tug Stephen Coxen ionnsaigh air a' bhoireannach ann am Fìobha ann am 2013, agus gum feumadh e £80,000 a thoirt dhi. 'S e gnothach air leth a bh' ann oir bha a' chùis air a dhol gu cùirt eucoir ron sin, far an deach co-dhùnadh nach deach a' chasaid an aghaidh Mhgr Coxen a dhearbhadh.

Tràilleachd

Chaidh boireannach, 25, a chur an grèim ann an Alba co-cheangailte ri cùis thràilleachd ann an Èirinn a Tuath. Tha poilis ann am Beul Feirste air casaidean a chur às leth fear, 33, gun do chum e boireannach na tràill sa bhaile fad còrr is sia bliadhna. Chaidh rannsachadh a chur air chois bho chionn sia mìosan deug nuair a theich am boireannach bhon taigh anns an robhar ga cumail na prìosanach.

Heathrow

Dh'fhàilig ath-thagradh san Àrd-Chùirt an aghaidh co-dhùnadh an Riaghaltais raon-laighe ùr a thogail aig Heathrow. Thog còig comhairlean, comainn choimhearsnachd, buidhnean àrainneachd agus Mèar Lunnainn a' chùis san Ògmhìos an-uiridh, às dèidh do Bhuill-Phàrlamaid cùl-taic a chur ris a' phlana. Bha iad ag argamaid gum biodh an treas raon-laighe coltach ri a bhith a' cruthachadh port-adhair ùr, agus gun dèanadh sin cron mòr air muinntir Lunnainn.

Eaconomaidh

Sheall àireamhan oifigeil a thàinig a-mach bho Riaghaltas na h-Alba an-diugh gun do dh'fhàs an eaconamaidh 1.3% an-uiridh. Tha na h-àireamhan airson 2018 a' sealltainn gun do shoirbhich roinn nan seirbheisean agus obair togail, ach gun tàinig lùghdachadh de 0.8% air tionnsgalachd.

Gas

Tha criuthaichean smàlaidh a' rannsachadh a bheil gas ag aoidion ann an ionad giollachd mhaorach ann an Siorrachd Obar Dheathain. Tha ceithir carabadan an-dràsta an làthair aig an togalach aig Macduff Shellfish ann am Mintlaw. Chaidh brath a leigeil gu na seirbheisean èiginn mu 06.30 an-diugh sa mhadainn.