Dragh mun Ghàidhlig air a thogail aig Holyrood

Chuala Buill-Phàrlamaid Albannach gu bheil a' Ghàidhlig a' fulang "call mòr" air sàilleibh gainnead chothroman a bhith ga dèanamh anns an àrd-sgoil.

Tha Comataidh an Fhoghlaim an-dràsta a' dèanamh sgrùdaidh air an taghadh de chuspairean a th' aig sgoilearan.

Tha seo ann is rannsachadh bhon bhuidhinn Reform Scotland air sealltainn gu bheil an àireamh de chuspairean a tha ri fhaotainn ann an sgoiltean na dùthcha aig ìre Nàiseanta 4 is 5 air crìonadh thairis air an trì bliadhna mu dheireadh.

Sheall rannsachadh a rinn Comataidh an Fhoghlaim fhèin am measg sgoilearan gun robh cuid den bheachd gun robh iad a' taghadh "chuspairean gun fheum" nach robh iad 'son a dhèanamh, o chionn 's nach robh na cuspairean a bha iad ag iarraidh rim faighinn.

A' bruidhinn ris a' Chomataidh Diciadain, thog Magaidh Wentworth bho Chomann nam Pàrant dragh mun bhuaidh air a' Ghàidhlig gu sònraichte.

Rabhadh

Thuirt i gu bheil clann a dh'ionnsaich gach cuspair ann an Gàidhlig sa bhun-sgoil a' call an cuid sgilean anns a' chànan mar thoradh air a bhith a' gluasad bho sheachd gu sia cuspairean air a' cheathramh bliadhna san àrd-sgoil.

Thuirt i cuideachd gu bheil lùghdachadh anns an àireimh de dh'òganaich a tha a' dèanamh Gàidhlig do luchd-ionnsachadh na "mhòr-thubaist".

Thug i seachad rabhadh gum faodadh seo buaidh mhòr a thoirt air suidheachadh na Gàidhlig anns na bliadhnaichean ri tighinn.

Dh'aidich BPA nan Eilean Siar, Alasdair Allan, gu bheil "rudeigin air a dhol ceàrr" a thaobh na Gàidhlig sa cheathramh bliadhna ann an grunn sgoiltean.

A' bruidhinn aig Ceistean a' Phrìomh Mhinisteir an t-seachdain seo chaidh, thuirt Nicola Sturgeon gu bheil siostam an fhoghlaim ag obair gu math, ged a dh'aidich i gu bheil obair fhathast ri dhèanamh.

Bidh deasbad mun chùis ann am Pàrlamaid na h-Alba fhathast Diciadain.