Dragh mu chion chuspairean àrd-sgoile

Image copyright Getty Images Image caption Tha dragh ann nach eil gu leòr chuspairean air an tabhainn aig ìre Nàiseanta 4 agus 5 air Ghàidhealtachd

Thèid draghan a thogail ann am Pàrlamaid na h-Alba feasgar Diciadain gu bheil an àireamh de chuspairean a tha ri fhaotainn ann an àrd-sgoiltean na Gàidhealtachd air a bhith a' tuiteam.

Tha a' mhòr chuid de sgoiltean anns an sgìre a' tabhainn sia cùrsaichean Nàiseanta 4 agus 5.

Tha roghainn nas motha aig mòran sgoiltean prìobhaideach agus sgoiltean ann am pàirtean beartach de bhailtean mòra.

Roghainn

Tha cuid de sgoiltean stàite ann an Dùn Èideann agus Glaschu a' tabhainn ochd cuspairean aig ìre Nàiseanta 4 agus 5 agus tha gu leòr sgoiltean prìobhaideach a' tabhainn barrachd na sin.

Air Ghàidhealtachd, 's e roghainn de shia a th' ann airson a' mhòr chuid de sgoiltean, agus 's e còig a-mhàin a th' aig cuid de sgoiltean.

Tha Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis eadar-dhealaichte ge-tà, is roghainn de sheachd cuspairean acasan.

Sgainneal

Fhuair rannsachadh bhon bhuidhinn Reform Scotland gu bheil an àireamh de chuspairean a tha ri fhaotainn ann an sgoiltean na dùthcha air crìonadh thairis air an trì bliadhna mu dheireadh.

B' e na Tòraidhean a chur an deasbad aig Holyrood air adhart.

Thuirt am ball airson na Gàidhealtachd agus nan Eilean, Eideart Mountain, gu bheil an suidheachadh le sgoilearan na Gàidhealtachd a th' air a' cheathramh bliadhna san àrd-sgoil sgainnealach agus gu bheil e a' toirt buaidh orra nuair a thig e gu bhith a' taghadh chuspairean aig àrd-ìre.