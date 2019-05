Dragh mu sgudal is ionad ann an Leòdhas gu bhith làn

Image caption Tha beachd ann gum foadadh Ionad Sgudail Bheinn na Dròbha a bhith làn an ceann bliadhna

Tha dragh air Comhairle nan Eilean Siar gur dòcha gum feum iad sgudal a chur air falbh - s' dòcha cho fada ri Nirribhidh - mur am faigh iad cead a chumail aig Ionad Sgudail Bheinn na Dròbha faisg air Steòrnabhagh.

Tha riaghailtean ùra a' casg a bhith a' tìodhlaigeadh chuid de sgudal airson gearradh sìos air gasaichean a tha dol dhan iarmailt.

Tha tomhas ann gum bi an t-ionad làn ann am bliadhna eile, agus tha na riaghailtean ùra a' ciallachadh gum feum Comhairle nan Eilean Siar sgudal a chur air falbh mur am faigh iad air an ionad aig Beinn na Dròbha a leudachadh.

"Brochan"

Thuirt an Comh. Ùisdean Robastan: "'S e brochan uabhasach a tha seo.

"Tha e gu math draghail ma dh'fheumas sinn sgur a chur sgudal àraid a-mach gu Beinn na Dròbha."

Bha e ag ràdh cuideachd gun adhbharaicheadh e duilgheadasan mòra nam biodh aca ri sgudal a chur air falbh.

Achd nan Eilean

Thog aon chomhairliche ceist ma 's e 's gum bi aig Comhairle nan Eilean Siar ri sgudal a chur cho fada air falbh ri Nirribhidh an robh dìon ann dha na h-eileanan fo na cumhachdan ann an Achd nan Eilean.

Bha Maighstir Robastan ag ràdh gum feumadh measadh a bhith ann air a' bhuaidh a bheireadh seo air na h-eileanan.