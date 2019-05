Stafainn fhathast gun charragh-cuimhne

Tha dragh air èirigh ann an Stafainn san Eilean Sgitheanach, is muinntir an àite fhathast a' feitheamh ri carragh-cuimhne a bhiodh a' comharrachadh strì chroitearan na sgìre bho chionn faisg air ceud gu leth bliadhna.

Fhuair Atlas Arts agus Urras an Taobh Sear fichead mìle not bho chionn còig bliadhna ach, leis an airgead seo air a chosg, chan eil sgeul air a' charragh-cuimhne fhèin.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.