Rabhadh mun Ghàidhlig aig ìre na h-àrd-sgoile

Chuala buill-phàrlamaid Albannach gu bheil a' Ghàidhlig a' fulaing "call mòr" mar thoradh air gainnead chothroman an cànan a dhèanamh aig ìre na h-àrd-sgoile.

Dh'innis Magaidh Wentworth do Chomataidh an Fhoghlaim aig Holyrood gun robh clann a rinn gach cuspair anns a' Ghàidhlig aig a' bhun-sgoil a' call an cuid sgilean anns a' chànan nas fhaide air adhart san àrd-sgoil.

Tha an aithris seo aig an fhear-naidheachd phoileataigeach againn, Niall O'Gallagher.