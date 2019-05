Slèite fhathast gun chall

Tha Slèite agus an Srath fhathast gun chall ann an Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse am-bliadhna is iad air soirbheachadh an aghaidh Juniors Phort Rìgh oidhche Chiadain.

Cha robh tadhail idir ann sa chiad leth ach 's iad na Juniors a chaidh air thoiseach tràth san dàrna leth.

Chuir sin spionnadh anns na Slèitich is fhreagair iad gu sgiobalta, a' gluasad 3-1 air thoiseach.

Fhuair na Juniors tadhal air ais ach chrìochnaich an geama 3-2 do Shlèite agus an Srath.

'S iad Connaire Yoxon (2) is Josh Knowles a fhuair na tadhail do Shlèite is Anndra Holt is OG ann airson Juniors Phort Rìgh.

Bàrr

Tha Slèite agus an Srath a-nise san treas àite san lìog air naoi puingean às dèidh trì geamaichean, còmhla ri Malaig.

Tha Caol Àcain puing air thoiseach aig a' mhullach, is iad air geama a bharrachd a chluich.

Aig ceann shìos na lìge oidhche Chiadain, bhuannaich Gleann Eilg 4-2 an aghaidh sgioba a' Chaoil.

Tha seo a' togail sgioba a' Ghlinne far bhonn na lìge is iad ag èirigh dhan t-siathamh àite.

Tha an Caol a-nise air ais aig a' bhonn, far an do chrìochnaich iad an seusan mu dheireadh.

Tha deireadh-seachdain trang romhainn a-nise ann am ball-coise ionadail is na geamaichean mar a leanas:

Lìog an Eilein Sgitheanaich agus Loch Aillse

Dihaoine 03.05.19

Iar Tuath an Eilein Sgitheanaich - Port Rìgh 7f

Disathairne 04.05.19

Juniors Phort Rìgh - GA United 6f

Gleann Eilg - Slèite agus an Srath 6f

Cupa GF MhicRath

Malaig - An Caol 1.30f

Lìog Leòdhais agus Na Hearadh

Dihaoine 03.05.19

Nis - Am Bac 7f

Na Lochan - United Steòrnabhaigh 7f

Athletic Steòrnabhaigh - Càrlabhagh 7f

Na Hearadh - An Taobh Siar 7f

Lìog Uibhist is Bharraigh

Dihaoine 03.05.19

Uibhist a Tuath - Beinn nam Fadhla 6.30f

Saints an Ìochdair - Èirisgeigh 6.30f

Southend - Barraigh 6.30f