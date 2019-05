Loch air Ghàidhealtachd a' crìonadh

Image caption Tha ìre an uisge aig Loch a' Bhàtha air a dhol sìos gu mòr bhon t-Sultain an-uiridh.

Tha dragh ann mu ìre an uisge aig loch air Ghàidhealtachd far am bi mòran dhaoine a' dol a dh'iasgach.

Tha e coltach gu bheil Loch a' Bhàtha anns a' Mhonadh Ruadh air 35 millean galan de dh'uisge a chall bhon t-Sultain an-uiridh.

Bha còir aig seusan an iasgaich tòiseachadh aig Loch a' Bhàtha an t-seachdain seo, ach cha tachair sin am-bliadhna ann.

Image copyright Neil McDade/Spectacular Scotland Image caption 'S àbhaist fada a bharrachd uisge a bhith san loch

Tha ìre an uisge air a dhol sìos timcheall air meatar gu leth.

Tha a' bhuidheann àrainneachd SEPA ag ràdh gun do thachair seo seach gu bheil an t-sìde air a bhith cho tioram - ach tha amharas air daoine anns an sgìre nach e sin an aon rud a dh'fhàg an loch cho ao-domhain.

Tha iad ag ràdh gu dòcha gun tug stòras uisge ùr fon talamh airson na sgìre, agus tolladh aig an A9, buaidh air cùisean.

Thuirt Brian O'Donnell, a tha os cionn an iasgaich aig an loch gur ann a shaoileadh duine gun robh cuideigin air a' pluga a tharraing a-mach à amar - agus gu bheil an t-àm ri teachd a' dèanamh dragh dha.