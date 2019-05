Ceum eile do Chuimhneachan Iomain

Tha a' phròiseict Cuimhneachan Iomain a' gabhail ceum eile le dreuchd làn-ùine ga stèidheachadh leotha ann am Bàideanach.

Tha seo ann an co-bhanntachd le Taigh-Tasgaidh Sluagh na Gàidhealtachd, leis an amas daoine air a bheil dementia is trioblaidean inntinn eile a chuideachadh.

Dh'innis Ùisdean Mac'illInnein, a tha e fhèin an sàs sa bhuidhinn, dè bhios an cois na h-obrach, le beachd cuideachd air taghadh Chupa MhicThàmhais is sùil air adhart gu toiseach Chupa MhicAmhlaidh.