Coiteachadh coilltearachd

Tha buidheann shònraichte ann am Muile - Coilltean Dùthchasach Mhuile - a' cumail a' chiad choinneamh bhliadhnail aca Dihaoine.

Chaidh an stèidheachadh airson feuchainn ri stad a chur air coimhearsnachdan ann am Muile aig a bheil coilltean a bhith a' cleachdadh stuthan ceimigeach an leithid neonicitinoids airson biastagan is eile a mharbhadh.

Tha an cleachdadh gu math cumanta ann an coilltearachd choimearsalta.

"Tha neonicitinoids a chleachdadh airson raodain, no "weevils" a chumail fo smachd, oir bidh iad ag ithe chraobhan òga," thuirt Ruairidh Francis, bho Urras nan Coilltean.

Riaghailtean Teann

"Ach tha luchd-saidheans, no feadhainn aca co-dhiù, a' creidsinn a-nis gu bheil neonicitinoids cuideachd a' toirt buaidh air seileinnean, gu h-àraid an dòigh anns am bi iad a' stiùireadh timcheall, agus a' lorg dhìtheananan agus na sgeapaichean aca.

"Air sàilleabh sin tha na ceimigean seo uabhasach connspaideach, agus tha iomairt mhòr air a bhith ann airson toirmeasg a chur orra.

"Tha a' chuid as motha de na ceimigean sin mì-laghail anns an Roinn Eòrpa a-nis, ach tha fear dhiubh, acetamiprid, laghail fhathast.

"Bidh Urras nan Coilltean a' leantainn riaghailtean uabhasach teann a thaobh cheimigean, riaghailtean na buidhne eadar-nàiseanta The Forestry Stewardship Council.

"Le sin, cha bhi sinne idir idir a' cleachdadh acetamiprid," thuirt e.

Leòman Muileach

B' ann ri linn nan draghan a th' air èirigh mu dheidhinn stuthan neonicitinoid a chaidh Coilltean Dùthchasach Mhuile a stèidheachadh.

"Thòisich e ri linn draghan a chaidh a thogail anns a' choimhearsnachd gun deadh stuthan neonicitinoid a chleachdadh ann an ath-chur na coille coimhearsnachd againn," thuirt Cathraiche na buidhne, Ann Evans.

"Tha dragh oirnn gu h-àraid mun bhuaidh a bheireadh sin air fiadh-bheatha, agus air a' choimhearsnachd againn san fharsainneachd.

"Mar sin dheth, stèidhich sinn buidheann bheag choitcheachaidh, a tha a' sìor fhàs, agus tha sinn a' feuchainn ri coimhearsnachdan agus buidhnean prìobhaideach aig a bheil coilltean, iompachadh gus an cuir iad craobhan air nach deach stuthan neonicitinoid a chur.

"Dh'aontaich a' choille choimhearsnachd ionadail againn gun neonicitinoids a chleachdadh ri linn a' chuideim a chuir sinn orra, agus tha sinn air ar dòigh mu dheidhinn sin," thuirt i.

Am measg an fhiadh-bheatha mu bheil dragh air a' bhuidhinn, tha leòman sònraichte nach fhaighear ach ann am Muile.

"'S e fear de na rudan mu dheidhinn Mhuile, gu bheil biastag bheag againn nach fhaighear an àite sam bith eile, an Slender Scotch Burnet Moth," thuirt Mike Shelson, bho Ubhal-Ghort Coimhearsnachd Dhearbhaig.

"Bu mhòr am beud nan cailleamaid sin ri linn a bhith a' cleachdadh nan stuthan ceimigeach seo," thuirt e.