Seirbheisean PSO gan glèidheadh

Leanaidh seirbheisean PSO eadar an t-Òban, Cola, Colbhasa agus Tiriodh às dèidh dhan ùghdarras ionadail a thighinn gu aonta leis a' chompanaidh a tha gan ruith.

Bha dragh ann gun tigeadh na seirbheisean gu crìch air a' mhìos seo air sgàth eas-aonta mu mhaoineachadh eadar Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid agus Hebridean Air Services.

Bha a' chomhairle air cantainn nach d' fhuair iad tairgse a bha freagarrach airson cùmhnant ceithir bliadhna PSO airson nan seirbheisean.

'S e Hebridean Air Services a tha gan ruith agus tha dùil gur iad an aon chompanaidh a rinn tairgse.

Tha an t-ùghdarras ionadail a-nis air a thighinn gu aonta le Hebridean Air Services airson seirbheisean eadar-amail a chumail a' dol.

Bidh an àireamh de sheirbheisean eadar-dhealaichte, ach thèid prìomhachas a thoirt do bhith a' glèidheadh sheirbheisean a bhios clann a' gabhail air ais 's air adhart bhon sgoil anns an Òban.

Tòisichidh a' chomhairle an dàrna pròiseas tairgse airson a' chùmhant adhair a-nis.