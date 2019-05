Tha campa air a bhith a' dol ann an Gleann Srath Fharair - far a bheil òigridh a' faighinn cothrom ionnsachadh mu fhàs is àrach bìdhe san linn a dh'fhalbh.

Tha na "campaichean àirigh" a' feuchainn ri ceangal a dhèanamh eadar àite is àrainneachd nan Gàidheal agus an cultar - agus cuideachd a' toirt sùil air na seann chleachdaidhean làitheil.

Tha an aithris seo aig Nicole Webber.