Ionad Thròndairnis ceum nas fhaisge

Tha ionad culturail ùr an ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich ceum nas fhaisge is Urras Baile Fhlòdaigearraidh air sealbh fhaighinn gu h-oifigeil air talamh far a bheil iad an dòchas a thogail.

Bha cuirm aca air an deireadh-sheachdain gus a' chlach-mhìle a chomharrachadh is BPA na sgìre, Ceit Fhoirbeis, a' gearradh a' chiad cheap.

Chuir an t-Urras romhpa an goireas seo, air am bi Ionad Thròndairnis, a thogail grunn bhliadhnaichean air ais.

Dòchas

Thuirt iad gur ann do mhuinntir an àite is luchd-tadhail a bhios an t-ionad, is gun tèid cultar na sgìre a thaisbeanadh ann.

Tha dùil gum bi àite ann 'son chuirmean agus do thaisbeanaidhean, is leabharlann, bùth is cafaidh am measg eile.

'S e an dòchas a th' aca gun tèid obraichean a chruthachadh airson òigridh na sgìre, is gum bi an t-ionad cuideachd na mheadhan air daoine a dh'fhàg an t-àite a thàladh air ais.

Agus tha an t-Urras ag ràdh gu bheil a' Ghàidhlig aig cridhe am planaichean.

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Aithris Alasdair MhicLeòid bho Aithris na Maidne.

"Gu math tric, tha a' Bheurla a' faighinn làmh an uachdair ge b'oil leinn", thuirt cathraiche Urras Baile Fhlòdaigearraidh, Mairead NicNeacail.

"S i a' bheachd a th' againn gum bu thoigh leinn prìomhachas a thoirt dhan Ghàidhlig bho na tha a' Ghàidhlig cho làidir anns an sgìre, gum biodh e math sin a chumail a' dol cho math 's as urrainn dhuinn", thuirt i.

Ged a tha am fearann a-nise aca, tha an t-Urras mothachail gu bheil strì romhpa fhathast is iad feumach air airgead a thogail airson an ionaid fhèin.

Thathas an dùil aig an ìre seo gun cosg e eadar £2.5m is £3m.

Taic

Bidh iad air am misneachadh a thaobh sin le na thuirt Ceit Fhoirbeis aig a' chiurm air an deireadh-sheachdain.

"Tha a' choimhearsnachd seo fhathast a' cleachdadh na Gàidhlig gu làitheil", thuirt Ceit Fhoirbeis.

"Tha sin a' ciallachadh gur e àite gu math sònraichte a th' ann airson saoghal na Gàidhlig agus tha e cudromach gu bheil an t-ionad a' dol a bhith ann.

"Bidh taic an còmhnaidh ri fhaighinn bhuamsa airson rudeigin mar seo", thuirt i.