Rabhadh

Tha aithisg ga foillseachadh ann am Paris le rabhadh gu bheil muillean gnè beathaich 's planntrais ann an cunnart a dhol à bith. Tha an aithisg bhon UN ag ràdh gum feum riaghaltasan air feadh an t-saoghail stad a chur air atharrachadh na h-aimsir agus an truailleadh a tha mac an duine a' dèanamh. Seo am measadh as motha riamh air siostam eco na cruinne agus thug e còrr 's trì bliadhna an aithisg ullachadh.

Tòraidhean

Tha cùl-bheingearan Tòraidh a' cur cuideam air Theresa May innse cuine a dh'fhàgas i a dreuchd gus an gabh taghaidhean a chumail airson ceannard ùr air a' phàrtaidh. Tha am Prìomhaire ag ullachadh airson tòiseachadh às ùr a-màireach air còmhraidhean Bhrexit ris na Làbaraich an dèidh na taghaidhean ionadail Sasannach as miosa dha na Tòraidhean bho 1995.

Tubaist

Thòisich rannsachadh mun tubaist aig port-adhair ann am Moscow anns na do chaill 41 duine am beatha. Chaidh an t-itealan Sukhoi Superjet na teine fhad 's a bha i ag ullachadh airson laighe ann an èiginn. Thàinig còrr 's 30 duine às beò. Tha aithrisean ann gun do bhuail dealanach anns a' phleana goirid an dèidh dhi falbh bhon phort-adhair.

Sri Lanka

Dh'fhosgail àrd-sgoiltean stàite ann an Sri Lanka a-rithist an-diugh an dèidh ionnsaighean ceannairc na Caisge anns an deach còrr 's 250 duine a mharbhadh. Tha na bun-sgoiltean dùinte ge-tà agus tèarainteachd mhòr san dùthaich fhathast.

Coimisean an Taghaidh

Tha Coimisean an Taghaidh mì-thoilichte nach eil an Riaghltas a' toirt air pàrtaidhean poileataigeach innse gu follaiseach cò a tha a' pàigheadh airson sanasachd dhaibh. Tha sia bliadhna deug ann bho dh'iarr an Coimisean sin an toiseach ach chan eil fhathast ach sanasachd ann an clò ag innse cò a tha ga fhoillseachadh.

Pàrlamaid na h-Alba

Tha 20 bliadhna ann an-diugh bho bha a' chiad thaghaidhean ann airson Pàrlamaid na h-Alba. Chaidh 129 bhall a thaghadh agus dhiubh sin, chan eil ach 18 air fhàgail sa Phàrlamaid.